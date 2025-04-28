رويترز: اجتماعات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد تبدأ 7 مايو

قال مصدر كبير في الفاتيكان الاثنين إن الكرادلة الكاثوليك سيبدأون المجمع المغلق لانتخاب بابا الفاتيكان القادم اعتبارا من السابع من مايو\أيار.

وتحدد الموعد خلال اجتماع مغلق للكرادلة في الفاتيكان، وهو الأول لهم بعد جنازة البابا فرنسيس.

ويحق لنحو 135 كاردينالا، جميعهم دون 80 عاما ومن مختلف أنحاء العالم، المشاركة في المجمع واختيار بابا الفاتيكان القادم للكنيسة التي يبلغ عدد المنتمين إليها 1.4 مليار نسمة.

واعتبارا من الاثنين، لم يعد مسموحا للسائحين بزيارة كنيسة سيستين التي تعود للقرن السادس عشر إذ أغلقت من أجل التحضير لعملية التصويت.

واستمرت اجتماعات المجمع المغلق عامي 2005 و2013 يومين فقط. لكن الكاردينال السويدي أندرس أربوريليوس قال الاثنين إنه يتوقع أن يستغرق المجمع المغلق هذه المرة وقتا أطول، لأن الكثير من الكرادلة الذين عينهم البابا فرنسيس لم يلتقوا ببعضهم البعض من قبل.

ومنح البابا فرنسيس الأولوية لتعيين الكرادلة من الأماكن التي لم يكن بها كرادلة من قبل، مثل ميانمار وهايتي ورواندا.

وقال أربوريليوس، وهو واحد من بين نحو 135 كاردينالا تحت سن 80 عاما سيشاركون في المجمع المغلق “لا نعرف بعضنا البعض”.

وكان من الممكن أن يبدأ المجمع في السادس من مايو\أيار. ويعني بدأه في اليوم التالي أن الكرادلة سيكون لديهم وقت أطول قليلا لمناقشاتهم العامة قبل الاقتراع المهم.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاما في 21 أبريل\نيسان ليسدل الستار على عهده البابوي الذي بدأ في عام 2013. واجتذبت جنازته السبت وموكب النعش عبر روما إلى مكان دفنه في كنيسة القديسة مريم الكبرى حشودا تقدر بأكثر من 400 ألف شخص.

وقال الكاردينال الألماني فالتر كاسبر لصحيفة لا ريبوبليكا إن تدفق المشيعين على البابا فرنسيس يشير إلى أن الكاثوليك يريدون أن يواصل بابا الفاتيكان القادم أسلوبه البابوي الإصلاحي.

وحاول فرنسيس، أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية، بشكل كبير اتاحة الفرصة للكنيسة، التي غالبا ما كانت تتسم بالجمود، لإجراء نقاشات جديدة. وسمح بنقاش قضايا مثل رسامة النساء قسيسات والتواصل مع الكاثوليك من مجتمع الميم.

ومع ذلك، فمن المؤكد أن تكتلا من الكرادلة المحافظين سيقاومون هذا الأمر وسيسعون إلى اختيار بابا للفاتيكان يتمسك بتطبيق التقاليد ويكبح رؤية البابا فرنسيس بأن تكون الكنيسة أكثر شمولا.