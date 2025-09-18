رويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق

قالت خمسة مصادر مطلعة إن بعضا من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق.

وكان هؤلاء الدبلوماسيون في منصة سوريا الإقليمية – البعثة الأمريكية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول – وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس برّاك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ومستشار الرئيس دونالد ترامب وصديقه منذ فترة طويلة.

وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن السناتور لينزي جراهام قوله إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده.

وتأتي زيارة الشيباني -وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما- في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وأخبر جراهام موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يلتقي هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني اليوم الخميس لمناقشة عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين مثل قانون قيصر ورفعها بشكل دائم.

ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غدا الجمعة، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

وقال جراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسميا نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على زيارة الشيباني.