"رويترز": الاتحاد الأوروبي سيفوّت موعداً نهائياً حددته الأمم المتحدة لوضع أهداف مناخية جديدة

أظهرت مسودة وثيقة تفاوضية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها “رويترز” أن التكتل لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن هدفه المناخي الجديد قبل الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة هذا الشهر، وأنه يعتزم بدلا من ذلك تقديم هدف مؤقت يمكن تغييره لاحقا.

وتواجه دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن هدفها المناخي الجديد لعام 2040، الأمر الذي عرقل خطط التكتل لتقديم هدف لعام 2035 إلى الأمم المتحدة بحلول المهلة التي تنتهي هذا الشهر والمطلوبة من جميع الدول. وكان من المفترض أن يستمد الاتحاد الأوروبي هدف 2035 من هدف 2040.

وأظهرت مسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس الآن تقديم “بيان نوايا” إلى الأمم المتحدة يحدد فيه أن هدف 2035 سيكون في نطاق خفض انبعاثات يتراوح بين 66.3 بالمئة و72.5 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990.

وجاء في الوثيقة أن التكتل سيقرر هدفه النهائي لعام 2035 في وقت لاحق بعد أن يتوصل إلى اتفاق بشأن هدفه المناخي لعام 2040.

ومن المقرر أن يجري سفراء دول الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء مباحثات حول مسودة الوثيقة، والتي قد تتغير خلال المفاوضات.