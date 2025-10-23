رويترز: برلين تسعى لحماية فرع روسنفت في ألمانيا من العقوبات الأمريكية

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن ألمانيا تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية على أعمال فرع شركة روسنفت الروسية للنفط في ألمانيا بعد أن قالت بنوك إن العقوبات يمكن أن تمنعها من التعامل معه كمورد محلي للطاقة.

وتخضع أعمال روسنفت في ألمانيا لسيطرة السلطات الألمانية ولكنها مملوكة لروسيا. وتعد موردا رئيسيا، إذ تنقل النفط وتكرره لمحطات البنزين وبعض المطارات في أكبر اقتصاد أوروبي.

ووضعت الحكومة الألمانية فرع شركة روسنفت في ألمانيا، والذي يضم حصصا في مصافي شفيت وميرو وبايرن أويل، تحت وصايتها في 2022 عقب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا الذي هز علاقات الطاقة الممتدة لعقود بين برلين وموسكو.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن العقوبات الأمريكية ينبغي ألا تنطبق على أعمال روسنفت في ألمانيا لأنها منفصلة عن الشركة الأم الروسية وتخضع للسيطرة الألمانية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما لوك أويل وروسنفت في إطار أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.