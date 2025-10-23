الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رويترز: برلين تسعى لحماية فرع روسنفت في ألمانيا من العقوبات الأمريكية

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 7:55 مساءً
شعار شركة روسنفت الروسية

شعار شركة روسنفت الروسية

A A A
طباعة المقال

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن ألمانيا تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية على أعمال فرع شركة روسنفت الروسية للنفط في ألمانيا بعد أن قالت بنوك إن العقوبات يمكن أن تمنعها من التعامل معه كمورد محلي للطاقة.

وتخضع أعمال روسنفت في ألمانيا لسيطرة السلطات الألمانية ولكنها مملوكة لروسيا. وتعد موردا رئيسيا، إذ تنقل النفط وتكرره لمحطات البنزين وبعض المطارات في أكبر اقتصاد أوروبي.

ووضعت الحكومة الألمانية فرع شركة روسنفت في ألمانيا، والذي يضم حصصا في مصافي شفيت وميرو وبايرن أويل، تحت وصايتها في 2022 عقب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا الذي هز علاقات الطاقة الممتدة لعقود بين برلين وموسكو.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن العقوبات الأمريكية ينبغي ألا تنطبق على أعمال روسنفت في ألمانيا لأنها منفصلة عن الشركة الأم الروسية وتخضع للسيطرة الألمانية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما لوك أويل وروسنفت في إطار أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رسم توضيحي يظهر شعار منظمة أوبك. رويترز
وزير النفط الكويتي: أوبك مستعدة لتعويض أي نقص في السوق بعد العقوبات الأمريكية على روسيا
فلسطينيون نازحون يعيشون في خيام بالقرب من مبانٍ مدمرة، حيث لا يمكنهم العودة إلى منازلهم، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة. رويترز
منظمة الصحة: الوضع في غزة كارثي والمساعدات التي تدخل القطاع لا تزال جزءا بسيطا من المطلوب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
مكتب نتنياهو: تصويت الكنيست على الضم كان استفزازاً سياسياً متعمداً من المعارضة

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
مبنى وزارة العدل في لبنان
فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك