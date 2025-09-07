رويترز: تحالف أوبك+ سيقر زيادة جديدة لإنتاج النفط في أكتوبر

ذكرت مصادر في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أن التحالف سيوافق اليوم الأحد على زيادة جديدة لإنتاج النفط، مع احتمال إبطاء وتيرة الزيادات، اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالأشهر القليلة الماضية وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي.

وعكس تحالف أوبك+ استراتيجيته الخاصة بتخفيضات الإنتاج منذ أبريل نيسان ورفع بالفعل الحصص بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لتعزيز حصته في السوق وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.

لكن هذه الزيادات لم يكن لها أي تأثير يذكر على أسعار النفط، التي تحوم حاليا قرب 66 دولارا للبرميل، مستفيدة من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران، مما يشجع منافسين مثل الولايات المتحدة على زيادة إنتاج النفط.

واتفاق اليوم الأحد لزيادة الإنتاج بدءا من أكتوبر تشرين الأول يعني أن أوبك+ ستبدأ في تقليص الشريحة الثانية من التخفيضات البالغة حوالي 1.65 مليون برميل يوميا، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد، بعد التخلص من الشريحة الأولى بالكامل بداية منذ أبريل نيسان.

وقال مصدران مطلعان أمس السبت إن المحادثات ستركز على تقليص شريحة التخفيضات البالغ 1.65 مليون برميل يوميا على دفعات شهرية تدريجية، وإن التحالف توصل إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج بما لا يقل عن 135 ألف برميل يوميا بدءا من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر ثالث إن الزيادة قد تكون أكبر، إذ يمكن أن تتراوح من 200 ألف إلى 350 ألف برميل يوميا.

وقال مندوب العراق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد النجار للصحفيين إن التحالف سيوافق على الأرجح على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول بما يتراوح من 130 إلى 140 ألف برميل يوميا في اجتماع اليوم.

ويعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وفي الاجتماع الأحدث في أغسطس آب، رفع تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف معروض النفط العالمي، الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 65.50 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، بانخفاض 2.2 بالمئة، نتيجة لتقرير الوظائف الذي أظهر نتائج ضعيفة في الولايات المتحدة وتوقعات برفع تحالف أوبك+ لإنتاجه. ولا يزال هذا السعر أعلى من أدنى مستوى له في عام 2025، والذي بلغ قرابة 58 دولارا وسجلته العقود الآجلة في أبريل نيسان.

ولم تحقق زيادات أوبك+ الكميات المتعهد بها لأن معظم الدول الأعضاء تضخ بالفعل كميات تقارب طاقتها الإنتاجية القصوى.

وأظهرت بيانات وقال محللون إنه نتيجة لذلك، فإن السعودية والإمارات فقط هما القادرتان على إضافة المزيد من البراميل إلى السوق.

ولا تزال أوبك تطبق شريحتان من التخفيضات، خفض 1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء وخفض آخر بمقدار مليوني برميل يوميا من المجموعة بأكملها، وتسري التخفيضات حتى نهاية عام 2026.