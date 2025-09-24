الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
رويترز: سوريا لم تبرِم عمليات شراء للقمح في مناقصة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2025 12:43 مساءً
مزارعو القمح والحبوب

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن من المعتقد أن الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في سوريا لم تُبرِم أي عملية شراء في مناقصة دولية للحصول على 200 ألف طن من قمح الطحين والتي أُغلقت يوم 15 سبتمبر أيلول.

وأضاف المتعاملون أن العروض كانت لا تزال قيد النظر في الأيام الماضية، لكن يُعتقد الآن أن المناقصة أُلغيت ولم تُبرم أي عملية شراء.

وكانت المناقصة تطلب الشحن في غضون 60 يوما من ترسية العقد.

ومن المتوقع أن تطرح سوريا مناقصة شراء جديدة قريبا.

وذكرت وكالة رويترز في أغسطس آب أن سوريا ربما تواجه أزمة غذائية في ظل أسوأ موجة جفاف منذ 36 عاما، والتي أدت إلى انخفاض إنتاج القمح بنحو 40 بالمئة في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في التمويل.

