رويترز: صفقة طائرات يوروفايتر تايفون التركية تشمل حزمة أسلحة

قال مصدر مطلع لرويترز الأربعاء إن صفقة تركيا لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون من بريطانيا مقابل ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار دولار) تتضمن أيضا حزمة أسلحة شاملة.

وأضاف أن من بين الأسلحة صواريخ جو-جو من شركة إم.بي.دي.إيه وصواريخ بريمستون الهجومية الأرضية.

ووقع عضوا حلف شمال الأطلسي تركيا وبريطانيا على الاتفاق خلال حفل أقيم بأنقرة يوم الاثنين في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الدفاعات الجوية التركية. وقالت أنقرة إنها تسعى أيضا إلى شراء 24 طائرة أخرى، وهي طائرات مستعملة خفيفة الاستخدام، من قطر وسلطنة عمان.

ووصف بعض المحللين الصفقة الجديدة بأنها باهظة التكلفة على الرغم من عدم كشف أي من الطرفين عن تفاصيلها رسميا.

ويأتي الاتفاق بينما تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها العسكري في الشرق الأوسط في مواجهة منافسين مثل إسرائيل التي شنت ضربات جوية بأنحاء المنطقة هذا العام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن تركيا ستتسلم أول دفعة من الطائرات تايفون، التي يصل عددها إجمالا إلى 20، في عام 2030 موضحا أن هذه الصفقة التي بدأت المحادثات بشأنها في 2023 تتضمن خيار شراء المزيد من الأسلحة.