"رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس

قال مسؤول بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإنه لا ينوي القيام بذلك”، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قرار بلاده بهذا الشأن.

وذكر مسؤول البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته “كما يقول الرئيس فإنه سيكافئ حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها… وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك. يركز الرئيس ترامب على توفير الطعام للناس (في غزة)”.

ولم يرد المسؤول على سؤال حول ما إذا كان جرى إبلاغ الولايات المتحدة مسبقا بإعلان كارني.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء “إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر أيلول”، وأوضح أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.

وأضاف كارني للصحفيين أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المشاركة فيها.

ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع إسرائيل. لكن كارني قال إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن “فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا”.

وقال إن من بين الأسباب أيضا “التهديد الواسع الذي يمثله إرهاب حماس على إسرائيل” وتسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن تصويت بالكنيست يدعو لضم الضفة الغربية.

وأضاف كارني “تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة”.