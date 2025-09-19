"رويترز" عن مصادر: مستشارو مخابرات لترامب التقوا بمسؤول تايواني

التقى كبير ممثلي تايوان في الولايات المتحدة بشكل خاص في واشنطن هذا الشهر مع مجموعة غير معروفة من مستشاري المخابرات يقول مسؤولون إنها أصبحت ركيزة أساسية في البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ووصف مصدران مطلعان الاجتماع مع ألكسندر يوي، سفير تايوان الفعلي لدى الولايات المتحدة، بأنه كان أحد أهم الاتصالات التايوانية الأمريكية حتى الآن خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

وكان الاجتماع حساسا بشكل غير عادي بالنسبة للمجموعة التي كانت مغمورة سابقا، وهي مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات، والتي تضم أعضاء يعملون خارج الحكومة الاتحادية ولم تلعب أي دور كبير في صنع السياسات من قبل.

وقلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية اللقاء، قائلا إنه لم يكن اجتماعا رسمياً معتمدا من قبل مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات، بل كان مجرد محادثة غير رسمية بين بعض أعضاء المجلس ودبلوماسي أجنبي تم تنظيمها من قبل جهة اتصال مشتركة.

ومع ذلك، قال عدد من مسؤولي الأمن القومي لرويترز إنهم يرون في هذا المجلس، المكلفة بتقديم المشورة للرئيس بشأن فعالية أجهزة المخابرات، مصدرا ناشئا للتأثير في البيت الأبيض في عهد ترامب، خاصة مع تهميش مسؤولي الأمن القومي في جميع أنحاء الحكومة بسبب الإقالات الجماعية.

ويبدو أن الاجتماع مع يوي، الذي لم يتم الكشف عنه من قبل، هو أحد الدلائل على ذلك. ولا تقيم تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتدعي الصين السيادة عليها، علاقات رسمية مع الولايات المتحدة، وتعتبر الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين قضية دبلوماسية حساسة.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هاتفيا اليوم الجمعة. ويتضمن جدول أعمال تلك المكالمة الاتفاق على تحويل تطبيق الفيديو القصير تيك توك إلى ملكية أمريكية.

وهناك عدد من أعضاء المجلس الاستشاري من أصحاب التأثير في دائرة ترامب ويتحدثون مباشرة إلى الرئيس.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما تمت مناقشته في الاجتماع مع يوي أو قائمة أعضاء المجلس الاستشاري الذين كانوا حاضرين.

ورفض مكتب تمثيل تايوان في واشنطن التعليق. ولم يرد مسؤول إداري في مجلس الرئيس الاستشاري للمخابرات.