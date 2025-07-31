"رويترز" عن مصادر: مصافي التكرير الحكومية الهندية توقف شراء النفط الروسي

قالت مصادر في قطاع‭‭ ‬‬الصناعة الهندية “إن شركات التكرير الحكومية توقفت خلال الأسبوع الماضي عن شراء النفط الروسي مع تقلص خصومات الأسعار خلال الشهر الجاري وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شراء النفط من موسكو”.

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط شراء شركات التكرير الحكومية في البلاد لرويترز إن مؤسسة النفط الهندية وشركة هندوستان بتروليوم وشركة بهارات بتروليوم ومصفاة مانجالور للبتروكيماويات المحدودة لم تطلب النفط الخام الروسي في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

ولم ترد مؤسسة النفط الهندية ولا شركة بهارات بتروليوم ولا شركة هندوستان بتروليوم ولا منجالور للبتروكيماويات ووزارة النفط الاتحادية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وقالت مصادر إن شركات التكرير الأربع تشتري بانتظام النفط الروسي على أساس التسليم وتحولت إلى الأسواق الفورية للحصول على إمدادات بديلة، ومعظمها من خام الشرق الأوسط مثل خام مربان في أبوظبي وقطاع النفط في غرب أفريقيا.

وشركتا التكرير الخاصتان ريلاينس إندستريز المحدودة ونايارا إنرجي هما أكبر من يشتري النفط الروسي في الهند، لكن شركات التكرير الحكومية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير في الهند البالغة 5.2 مليون برميل يوميا.

وفي 14 يوليو تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مئة في المئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.