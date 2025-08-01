"رويترز" عن مصادر: من المتوقع موافقة أوبك+ على زيادة أخرى لإنتاج النفط

قالت مصادر مطلعة “إن من المرجح أن توافق أوبك+ على زيادة أخرى لإنتاج النفط يوم الأحد وإن المجموعة لا تزال تناقش الكمية النهائية للزيادة في سبتمبر أيلول”.

ويضخ تحالف أوبك+ نحو نصف النفط في العالم. وقلص التحالف الإنتاج لعدة سنوات دعما للسوق، لكنه بدأ في التخلي عن ذلك الخفض هذا العام ليستعيد حصته السوقية. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أوبك بزيادة الإنتاج للمساعدة في كبح أسعار البنزين.

وذكرت ثلاثة مصادر أن ثمانية من أعضاء أوبك+ قد يرفعوا الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول، بينما أشار مصدر رابع مطلع على محادثات المجموعة إلى أن المناقشات بشأن الكمية جارية ويمكن للزيادة أن تكون أقل من ذلك.

ولم تستجب أوبك والسلطات في السعودية بعد لطلبات للحصول على تعليق أرسلت أمس الخميس.