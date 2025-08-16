رويترز عن مصدرين: ترامب وقادة أوروبا ناقشوا ضمانات لأوكرانيا على غرار "المادة 5" لحلف الأطلسي

قال مصدران مطلعان “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين ناقشوا ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي ولكن على غرار المادة الخامسة للحلف خلال مكالمتهم اليوم السبت”.

وذكر أحد المصدرين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمور، أن القادة الأوروبيين يسعون للحصول على توضيح بشأن نوع الدور الأمريكي الذي قد ينطوي عليه ذلك، لكن لم تتوفر تفاصيل بعد.

ويعتبر حلف شمال الأطلسي أي هجوم تتعرض له دولة عضو هجوما على الجميع بموجب قاعدة “المادة الخامسة”. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الحلف العسكري 32.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعدما فشلت قمة الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا أو إلى خطة لتحقيقه.

وأوضح أن ترامب دعاه لزيارة واشنطن خلال اتصال هاتفي اليوم السبت استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة. وأضاف أن مسؤولين أوروبيين ومن حلف شمال الأطلسي انضموا إليهما بعد ساعة.

وذكر عبر منصة إكس أنه وترامب “سيناقشان جميع التفاصيل المتعلقة بإنهاء القتل والحرب”، مضيفا “أنا ممتن للدعوة”.

وقال زيلينسكي مرارا إن عقد اجتماع ثلاثي مع الزعيمين الروسي والأمريكي أمر بالغ الأهمية لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب الشاملة التي شنتها روسيا في فبراير شباط 2022.

وتحدث ترامب الأسبوع الماضي عن فكرة عقد مثل هذا الاجتماع، قائلا إنه أمر ممكن إذا نجحت محادثاته الثنائية مع بوتين.

وقال زيلينسكي على إكس “تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك”.

ومع ذلك، لم يكن واضحا ما الذي سيطلبه ترامب من زيلينسكي.

وقال ترامب اليوم السبت إنه تقرر خلال القمة مع بوتين أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب هو المضي مباشرة نحو اتفاق سلام، وليس الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار. وعلى عكس موسكو، تصر كييف وحلفاؤها الأوروبيون حتى الآن على أن المفاوضات يجب أن يسبقها وقف لإطلاق النار.

وفي بيان له عقب القمة، لم يشر بوتين إلى أي تغيير في موقف روسيا العنيد، وقال إنه من الضروري القضاء على “الأسباب الجذرية” للحرب ومعالجة “المخاوف المشروعة” لموسكو.

وقال أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، لرويترز عبر الهاتف إنه في ظاهر الأمر لم يتغير الكثير بعد القمة.

وأضاف “كما توقعنا، لم يحدث شيء. لا نتائج، والجميع ثابت على موقفه. لم يتراجع بوتين عن إنذاره، وأراد ترامب أن يظهر أنه بارع في عقد الاتفاقات، لكنه فشل”.