"رويترز" عن مصدرين: ترامب يستعد لنقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو إلى ألاباما

منذ 55 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع “إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو إلى هانتسفيل بولاية ألاباما”.

ويبدو أن هذه الخطوة بمثابة مكافأة لولاية دعمت ترامب بأغلبية ساحقة خلال المرات الثلاث التي ترشح فيها لرئاسة البلاد، على حساب ولاية واحدة عارضتها، على الرغم من أن الإدارة لم تبد سببا لهذه الخطوة.

وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) على موقعها لإدارة الشؤون العامة أنه من المتوقع أن يصدر ترامب “إعلانا بشأن مقر قيادة الفضاء” بحلول الساعة (18:00 بتوقيت غرينتش). وحذف المنشور في وقت لاحق من الموقع الإلكتروني.

ويمثل هذا القرار تراجعا عن خطوة اتخذت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، المتمثلة في اتخاذ كولورادو سبرينجز مقرا دائما لأحدث قيادة قتالية للجيش عام 2023.

وتعمل قيادة الفضاء حاليا بشكل مؤقت من قاعدة بيترسون لقوة الفضاء في كولورادو سبرينجز.

وتشير سجلات للكونجرس إلى أن نحو 1700 فرد يعملون في قيادة الفضاء.

تأسست قيادة الفضاء عام 2019 في عهد إدارة ترامب الأولى، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الغلاف الجوي للأرض وحماية الأقمار الصناعية الأمريكية من التهديدات المحتملة.

وقدر مسؤولو الدفاع في وقت سابق تكلفة نقل المقر الرئيسي بمئات الملايين من الدولارات مع استغراق الأمر عدة سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

