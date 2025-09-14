"رويترز" عن مصدر: إزالة آفات جلدية من الرئيس البرازيلي السابق دون مضاعفات

قال مستشفى “إن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو خضع لسلسلة من الإجراءات الطبية في العاصمة برازيليا اليوم الأحد، بما في ذلك فحوص وإزالة جراحية لآفات جلدية”.

وتأتي هذه الإجراءات الطبية في وقت يواجه فيه بولسونارو انتكاسات قانونية وسياسية. وحُكم يوم الخميس على بولسونارو بالسجن 27 عاما بعدما أدانته لجنة من خمسة قضاة بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2022.

وقال مستشفى (دي.إف ستار) في بيان إنه تبين إصابة بولسونارو (70 عاما) بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مشيرا إلى أن الأطباء عثروا على أثار التهاب رئوي حديث ناجم عن دخول مواد سائلة أو صلبة إلى القصبة الهوائية في أثناء إجراء أشعة مقطعية على الصدر.

وخضع الرئيس السابق لعملية جراحية بسيطة تحت تأثير التخدير الموضعي والمهدئات لإزالة ثماني آفات جلدية موجودة على جذعه وذراعه اليمنى.

وتمت العملية دون مضاعفات. وقال المستشفى إن بولسونارو حُقن بجرعة من الحديد في الوريد، مضيفا أن تحليل الآفات الجلدية التي أزيلت سيحدد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من العلاج.

ويواجه بولسونارو مشكلات صحية مختلفة منذ تعرضه لطعنة كادت أن تودي بحياته قبل فترة وجيزة من انتخابه في عام 2018.