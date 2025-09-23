"رويترز" عن مصدر: إيران لم تستوف شروط تفادي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة

قال مصدر دبلوماسي فرنسي بعد اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع نظيرهم الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران لم تستوف بعد الشروط التي وضعتها الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، لتفادي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وقال المصدر “في الوقت الحالي، لم تستوف إيران الشروط، لكن المناقشات ستستمر لاستكشاف كل الاحتمالات على أكمل وجه”.

وتابع “سنبقى مستعدين حتى اللحظة الأخيرة. الكرة في ملعب إيران”، مضيفا أنه إذا لم يحرَز أي تقدم بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر أيلول، فسيعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وفي سياقٍ متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن بلاده ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي، لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب في فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني.