"رويترز" عن مصدر: الاعتراف بدولة فلسطينية يجعل الاستقلال والسيادة أكثر قرباً

رجل يحمل العلم الفلسطيني يقف على برج إليزابيث، المعروف باسم ساعة بيغ بن، بجوار مبنى البرلمان، في لندن، بريطانيا، 8 مارس/آذار 2025. رويترز

قالت فارسين أغابكيان شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية هذا الأسبوع تتخذ خطوة لا رجعة فيها تحافظ على حل الدولتين وتجعل الاستقلال والسيادة الفلسطينية أكثر قربا.

واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا رسميا بدولة فلسطينية اليوم الأحد لتنضم بذلك إلى دول أخرى في خطوة تهدف إلى إعطاء قوة دفع لحل الدولتين، لكنها تعرضت لانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت فارسين للصحفيين في رام الله “آن الأوان. غدا موعد تاريخي يجب أن نبني عليه. هذه ليست النهاية”.

وأضافت “هي خطوة تجعلنا نقترب من (حلم) السيادة والاستقلال. ربما لا تفضي إلى إنهاء الحرب (الإسرائيلية على غزة) غدا لكنها خطوة إلى الأمام. ونحن بحاجة إلى البناء عليها”. وتتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو عامين.