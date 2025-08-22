رويترز عن مصدر: كندا ستلغي الكثير من الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأمريكية

قال مصدر مطلع “إن كندا ستقرر، اليوم الجمعة، إلغاء الكثير من الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأمريكية في بادرة حسن نية تهدف إلى استئناف محادثات التجارة المتوقفة”.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، أن الرسوم الجمركية الكندية على السيارات والصلب والألمنيوم الأمريكية ستبقى سارية في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وأسهمت هذه الأنباء في تعزيز مكاسب الدولار الكندي، الذي ارتفع 0.5 بالمئة إلى 1.3837 مقابل العملة الأمريكية.

وتجري كندا محادثات مع واشنطن منذ أشهر من أجل إبرام اتفاق اقتصادي وأمني جديد، لكن الجانبين لم يقتربا من التوصل إلى اتفاق.

وفاز كارني في الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان على خلفية وعده بالتصدي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه اتخذ لهجة أكثر ليونة منذ ذلك الحين.

وتحدث كارني إلى ترامب أمس الخميس للمرة الأولى منذ يونيو حزيران في ما وصفه مكتبه بالمحادثة المثمرة.

ولم يرد مكتب كارني على طلب للتعليق.

وقال المصدر إن كندا ستلغي الرسوم الجمركية المضادة على السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد تشكل هذه الأنباء تحديا سياسيا لكارني، الذي لا يملك حزبه الليبرالي الحاكم سوى أقلية من المقاعد في الغرفة المنتخبة بمجلس العموم، ويعتمد على أحزاب المعارضة لتجنب تصويت بحجب الثقة عنه.

واتهم زعيم حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة، كارني خلال الأسبوع الجاري باتباع نهج متساهل للغاية مع الولايات المتحدة.