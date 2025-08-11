الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
رويترز: مالي تعتقل عشرات العسكريين لمحاولتهم زعزعة استقرار الحكومة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 3:39 مساءً
علم مالي

علم مالي

قال مصدران إن مالي اعتقلت أكثر من 30 جنديا ومسؤولا عسكريا بتهمة محاولة زعزعة استقرار الحكومة، في مؤشر على وجود توتر داخلي في وقت يتخذ فيه زعماء البلاد خطوات لتعزيز قبضتهم على السلطة.

وقال مصدر أمني في مالي إن الاعتقالات جرت على مدار عدة أيام واستهدفت عددا من كبار المسؤولين بمن فيهم الجنرال عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي بوسط البلاد. وقدر هذا المصدر إجمالي عدد المعتقلين بأنه 36.

استولى قادة عسكريون على السلطة في مالي بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهدوا باستعادة الأمن في بلد تسيطر فيه جماعات مسلحة على مناطق واسعة من الشمال والوسط وتشن هجمات متكررة على الجيش والمدنيين.

وقال مصدر ثان في الحكومة إن 40 شخصا اعتقلوا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إنهما لا يستطيعان تقديم تفاصيل حول التهم المحددة الموجهة للمسؤولين المعتقلين.

    المصدر :
  • رويترز

