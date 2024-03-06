رويترز: مساعدات إنسانية إلى غزة تبحر قريبا من قبرص

فلسطينيون في غزة يحملون أكياس الطحين بعد أسابيع من الحصار والجوع (رويترز)

قال مصدر مطلع (الأربعاء 6-3-2024) إنه من المتوقع أن تبحر مساعدات إنسانية من قبرص لغزة في الأيام المقبلة.

ولم يتضح بعد الدولة التي ستقدم المساعدات أو مكان وصولها أو كيفية توزيعها. وقال المصدر إنه يجري تنسيق المساعدات مع الإمارات.

وقال المصدر لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته “إنهم يريدون إرسال المساعدات قبل بداية شهر رمضان” يوم الأحد.

وأصبح إيصال المساعدات إلى غزة أمرا ملحا مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. وشنت إسرائيل هجوما على القطاع في أعقاب غارة مميتة شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 30700 شخص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن فلسطينيين يبلغ عمرهما 15 و72 عاما توفيا بسبب الجفاف وسوء التغذية اليوم الأربعاء مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذه الحالات إلى 20. ولم تتمكن رويترز من التحقق من الوفيات.

ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قبرص في وقت متأخر من غد الخميس، ومن المقرر أن تزور يوم الجمعة ميناء لارنكا، الذي تحدد كنقطة انطلاق لشحنات المساعدات.

وتقع قبرص على بعد 370 كيلومترا شمال غربي غزة في البحر المتوسط ​​وهي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة.