السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

"رويترز" نقلاً عن مسؤول: الصين تزود روسيا بمعلومات مخابراتية عن أهداف بأوكرانيا

منذ دقيقتان
علم روسيا

قال أوليه ألكسندروف المسؤول في المخابرات الأوكرانية لوكالة يوكرينفورم الرسمية للأنباء، اليوم السبت “إن الصين تقدم معلومات مخابراتية لروسيا لتمكين موسكو من توجيه ضربات صاروخية داخل أوكرانيا بشكل أفضل”.

وأوضح أن الصين تقدم المعلومات التي تحصل عليها عبر الأقمار الصناعية إلى روسيا عن أهداف منها تلك التي يوجد بها استثمار أجنبي.

وأضاف “هناك أدلة على وجود مستوى رفيع من التعاون بين روسيا والصين يتعلق بعمليات استطلاع بالأقمار الصناعية لأراضي أوكرانيا لتحديد (مواقع) استراتيجية لاستهدافها”.

وتابع “كما رأينا في الأشهر القليلة الماضية، ربما يعمل بهذه المواقع مستثمرون أجانب”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون في المنطقة إن هجوما صاروخيا روسيا أصاب في أغسطس آب مصنعا للأجهزة الكهربائية في منطقة زاكارباتيا غرب البلاد، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا.

وقال زيلينسكي في أبريل نيسان إن الصين تزود روسيا بالأسلحة والذخيرة. وذكر أن حكومته لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن الصين تنتج أسلحة على الأراضي الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

