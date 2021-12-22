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"رويترز": واشنطن قلقة إزاء مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا

22 - ديسمبر - 2021
طائرة حربية تركية - أرشيفية

طائرة حربية تركية - أرشيفية

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نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أن هناك خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن مبيعات المسيرات القتالية التركية إلى إثيوبيا وسط أدلة متزايدة على أن أديس أبابا تستخدمها ضد مقاتلي المعارضة.

وقال مسؤول غربي رفيع إن لدى واشنطن “مخاوف إنسانية بالغة” بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن “النصر العسكري المذهل” الذي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا على متمردي “جبهة تحرير تيغراي” مؤخرا، يعود فضله لقيام 3 قوى إقليمية، بينها تركيا، بتزويد أديس أبابا بطائرات مسيرة ضاربة.

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