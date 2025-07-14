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رويترز: وفد هندي يصل إلى واشنطن للتفاوض بشأن اتفاق تجاري

14 - يوليو - 2025
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2025 6:01 مساءً
علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن

علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن

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قال مصدران حكوميان هنديان اليوم الاثنين إن وفدا تجاريا وصل إلى واشنطن لإجراء محادثات جديدة بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وتوقع أحد المصدرين أن ينضم كبير المفاوضين التجاريين الهنود راجيش أجراوال غدا الثلاثاء إلى المحادثات. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال في فعالية أقيمت في نيودلهي اليوم الاثنين إن المحادثات التجارية بين البلدين تحرز تقدما سريعا، مضيفا أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين.

والهند من الدول القليلة التي لا تزال تتفاوض بغية التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية عبر التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى كثيرا اعتبارا من أول أغسطس آب.

وقال غويال في وقت سابق إن نيودلهي ستبرم اتفاقات تجارية تفيد المصلحة الوطنية وليس فقط للوفاء بالمواعيد النهائية التي حددها ترام

    المصدر :
  • رويترز

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