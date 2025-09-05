رويترز: 3 قتلى و15 مصابا في هجوم على قوات الأمن ومطاردة بجنوب اليمن

قال متحدث عسكري وسكان إن ثلاثة جنود قُتلوا وأصيب 15 آخرون اليوم الجمعة في هجوم يعتقد أنه من تنفيذ تنظيم القاعدة المتشدد بمحافظة أبين جنوب اليمن، وهو الأول من نوعه بالمحافظة منذ أكثر من خمسة أشهر، وفي عملية أمنية لملاحقة عناصر متشددة بمنطقة جبلية.

وقال محمد النقيب المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لرويترز إن الهجوم كان مزدوجا ووقع شرق مدينة لودر واستهدف مركبة عسكرية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد بواسطة طائرة مسيرة وبهجوم مباشر نفذه مسلح واحد، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 بينهم حالات خطرة.

وأضاف أن جنديا قُتل وأصيب خمسة آخرون عندما شنت قوات الأمن عملية في مديرية مودية شرق أبين حيث تنشط عناصر متشددة.

وذكر المتحدث أن المسلحين لاذوا بالفرار باتجاه المرتفعات الجبلية الرابطة بين محافظة أبين ومحافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد.

ويستغل فرع القاعدة في اليمن، أحد أنشط أفرع التنظيم عالميا، الحرب المستمرة منذ عقد بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية، لتعزيز وجوده في جنوب البلاد.

ويكثف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تربطه صلات قوية بالتحالف السعودي، عملياته العسكرية ضد عناصر التنظيم في محافظة أبين منذ أكثر من عامين ونصف العام في إطار عملية يسمها (سهام الشرق).