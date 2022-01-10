ريابكوف: ليس سهلا على واشنطن إجراء محادثات مع موسكو بسبب مزاج شركائها الأوروبيين

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه ليس من السهل على واشنطن إجراء حوار مع موسكو على أساس ثنائي، لأن المشاعر المعادية لروسيا لدى بعض شركائها في الناتو تعيق ذلك.

وأوضح ريابكوف في تصريح صحفي، أن “شعور الولايات المتحدة بأن وراءها عيون وآذان أكثر الجماعات المعادية لروسيا في الناتو، يجعلها في موقف غير مريح لإجراء حوار ثنائي معنا”.

وفي الوقت نفسه وصف ريابكوف نتائج الاجتماع الأول بين ممثلي موسكو وواشنطن بأنها مذهلة.

ولفت إلى أن المحادثات كانت صعبة، لكنها كانت عملية أيضا، وتم “التطرق خلالها إلى جوهر المفاوضات المقبلة”.

وعقد الوفدان الروسي والأمريكي مساء أمس الأحد، الاجتماع الأول على شكل مأدبة عشاء، تمهيدا للمفاوضات التي من المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين بشأن الضمانات الأمنية التي دعت إليها موسكو.

ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأمريكي اليوم قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.