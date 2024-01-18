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ريان إير تعتزم استئناف رحلاتها إلى إسرائيل في أول فبراير

منذ 13 ثانية
شركة ريان إير

شركة ريان إير

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قالت شركة ريان إير الخميس إنها ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل في أول فبراير\شباط استنادا إلى إرشادات وكالة سلامة الطيران الأوروبية وإلى استئناف شركات طيران أوروبية أخرى الرحلات الجوية.

وذكرت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب في البداية أنها ستسير رحلات وفق جدول محدود من وإلى كارلسروه/بادن بادن ومرسيليا وميمينجين وميلانو وفيينا.

وألغت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة في التاسع من أكتوبر\تشرين الأول جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل عقب هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

واستأنفت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط إيجه الجوية الرحلات بالفعل إلى تل أبيب. وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها تعتزم استئناف الرحلات من باريس في 24 يناير \كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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