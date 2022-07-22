السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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ريشي سوناك يكشف عن التحدي الأول له في حال ترؤسه للحكومة البريطانية المقبلة

منذ ساعتين
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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نقلت صحيفة التايمز البريطانية الجمعة عن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك المرشح لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله إنه سيضع الحكومة في حالة تأهب قصوى منذ “أول يوم” لتوليه منصبه.

وقال سوناك في مقابلة مع الصحيفة إنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ عامة على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة.

وتقدمت وزيرة الخارجية ليز تراس، منافسة سوناك على رئاسة الحكومة، بفارق 24 نقطة على سوناك في استطلاع أجره معهد يوجوف لآراء أعضاء حزب المحافظين ونشر يوم الخميس.

وقال سوناك للصحيفة إن التضخم هو “التحدي الأول الذي نواجهه” ، مضيفا أنه بموجب خطط تراس يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في البلاد بشكل كبير.

وأضاف سوناك أنه يعتزم خفض الضرائب ولكن بعد السيطرة على التضخم الذي يبلغ الآن نحو عشرة في المئة. واتهم منافسيه بتقديم وعود من قبيل “القصص الخيالية” بشأن التخفيضات الضريبية.

وقدمت تراس وعودا أخرى بإجراء تخفيضات ضريبية ستتكلف ما يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (36.01 مليار دولار) سنويا.

    المصدر :
  • رويترز

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