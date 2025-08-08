ريلاينس الهندية ستعود لنفط الشرق الأوسط إذا توقفت إمدادات روسية

قالت مصادر تجارية إن من المرجح أن تعود شركة ريلاينس إندستريز الهندية إلى مصادرها التقليدية من الشرق الأوسط للحصول على النفط إذا رضخت الهند لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الواردات الروسية.

وأصبحت الهند أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، وتتعرض لضغوط شديدة من واشنطن لقطع علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا.

وتدير ريلاينس، أكبر مشتر للخام في الهند، أضخم مجمع تكرير في العالم في جامناجار بولاية جوجارات الذي يمكنه معالجة حوالي 1.4 مليون برميل يوميا.

وقالت آنه فام المحللة في مجموعة بورصات لندن “إذا توقفت ريلاينس عن شراء الخام الروسي، فمن المرجح أن تتحول إلى موردي الشرق الأوسط بسبب القرب الجغرافي. والخبر السار هو أن منظمة أوبك تزيد من إنتاج الخام في إطار خطتها لإلغاء التخفيضات الطوعية”.

وقال توشار تارون بانسال، المسؤول في ألفاريز آند مارسال للاستشارات النفطية “أي ضربة للإمدادات الروسية ستزيد من مشاركتها (في السوق الفورية) وهذا من شأنه أن يضغط على السوق الفورية ويرفع الأسعار”.

وأضاف بانسال “سيضطرون إلى جلب المزيد من خامات الشرق الأوسط، خاصة من السعودية والإمارات. كما أنهم سيتطلعون إلى شراء المزيد من أمريكا اللاتينية مثل البرازيل. وفي بعض الأحيان (من قبل) كانوا يشترون أيضا من بحر الشمال، ويمكنهم أيضا العودة إليه”.

ولم ترد ريلاينس بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

قال هاري تشيلينجوريان، رئيس الأبحاث في أونيكس كابيتال جروب “لدى ريلاينس المرونة والدراية التجارية للعودة إلى مشتريات ما قبل الحرب الأوكرانية، لذا قد يوافقون على تغيير المناشئ”.

وذكرت رويترز أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشترياتها من روسيا في أواخر يوليو تموز، لكن ريلاينس تواصل الشراء بموجب اتفاق على 500 ألف برميل يوميا تم توقيعه مع روسنفت الروسية العام الماضي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن من المقرر أن يتلقى ميناء سيكا في غرب الهند، الذي يتعامل مع واردات ريلاينس، 22 شحنة من روسيا هذا الشهر.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الهند، مرجعة القرار إلى استمرار مشتريات الهند من النفط الروسي.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في غضون 21 يوما، وهو ما قد يزيد الرسوم على بعض الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة.

ودافعت الهند عن مشترياتها من روسيا، التي شكلت 35 بالمئة من إمداداتها في النصف الأول من 2025، لأسباب اقتصادية، وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التركيز على نيودلهي فقط في هذا الصدد.

وقالت ريلاينس، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، في تقريرها السنوي أمس الخميس إن جوانب الغموض السياسية والشكوك المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تضر بالتدفقات التجارية وميزان العرض والطلب.