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واشنطن تتوعد الجيش الحاكم في ميانمار بعد بعد إعدام أربعة ناشطين

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 3:21 صباحًا
نيد برايس

نيد برايس

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قالت الولايات المتحدة الاثنين إنه لا يمكن أن تبقى الأمور على حالها مع الجيش الحاكم في ميانمار بعد إعدام أربعة من نشطاء الديمقراطية، مضيفة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بينما تجري دراسة اتخاذ إجراءات أخرى لمعاقبة المجلس العسكري.

وفي إفادة صحفية دورية، دعا نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الدول إلى حظر مبيعات العتاد العسكري إلى ميانمار والإحجام عن أي إجراء من شأنه إضفاء أي مصداقية دولية على مجلسها العسكري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على قطاع الغاز في ميانمار، وهو قطاع تم تجنبه في جولات سابقة من العقوبات الأمريكية، قال برايس إن مزيد من الإجراءات قيد المناقشة وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وقال برايس “مع هذه الفظائع المروعة التي ارتكبها المجلس العسكري، لا يمكن أن يكون أن تبقى الأمور على حالها مع هذا النظام”.

واتُهم الرجال الأربعة، الذين حُكم عليهم بالإعدام في جلسات محاكمة سرية في يناير كانون الثاني وأبريل نيسان، بمساعدة حركة مقاومة مدنية على محاربة الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي وشن حملة دموية على معارضيه.

وأثارت أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا غضبا دوليا.

وقال برايس إنه لا توجد دولة واحدة لديها القدرة على التأثير على مسار ميانمار أكثر من الصين، كما دعا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الحفاظ على سابقة منع ممثلي المجلس العسكري من حضور اجتماعات الرابطة.

    المصدر :
  • رويترز

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