الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زامير: أنا مع التوصل إلى اتفاق مع "حماس" وسأواصل الضغط لتحقيقه

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 11:00 صباحًا
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير

A A A
طباعة المقال

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير لعائلات الرهائن إنه مع التوصل إلى اتفاق مع “حماس”، و”أدفع نحوه وسأواصل الضغط لتحقيقه”.

وخلال لقائه عائلات الرهائن وردا على انتقادات وجهها أفراد العائلات الذين حملوه المسؤولية المباشرة عن مصير ذويهم، أوضح زامير أنه صادق شخصيا على الخطط العسكرية وأن قائد المنطقة الجنوبية ينفذها بمسؤولية.

وأضاف: “قدمت الإحاطات لجميع القادة في بداية العملية، وأنا من يوافق على أي تقدم، وأقوم بذلك ليلا ونهارا”.

فيما شددت بعض العائلات قائلة: “نحن لا نثق بأحد سواك، أنتم قدمتم الشروط للمستوى السياسي، لكنه يرفضها مرارا”.

وبحسب مشاركين، فقد كان اللقاء “صعبا لكنه نزيه للغاية”، وكشف زامير للعائلات أنه يحتفظ دائما بصور الرهائن في جيبه.

وفي السياق، نشرت حركة “حماس” تسجيلا مصورا يظهر الرهينة ألون أوهل حيا وهو يتحدث للمرة الأولى أمام الكاميرا. وطالب والداه، عيديت وكوبي، بأن يكون أي تفاوض أو مساعدة إضافية لـ”حماس” مشروطاً بخضوعه لفحص أطباء عيون وتلقيه العلاج.

وقالا: “عائلتنا تعيش حالة من الارتجاف والألم بعد نشر الفيديو. من الواضح أن ألون يفقد بصره في عينه اليمنى ويبدو هزيلا ومرعوبا. محتوى الفيديو يمثل إرهابا نفسيا، ونطلب من الجميع عدم تداوله”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
    ترامب يلقي اليوم كلمته أمام الأمم المتحدة وسط قلق عالمي إزاء سياسته الخارجية
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    بلومبرغ: الرئيس التركي يخطط لشراء مئات الطائرات من بوينغ ولوكهيد مارتن
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي: ناقشت شراء أوكرانيا أسلحة أمريكية مع المبعوث كيلوغ

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!