زامير يتوعد غزة: العمليات ستتوسع إذا لم نحرز تقدمًا بشأن الرهائن

هدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بتوسيع الهجوم على قطاع غزة في حال لم يتم إحراز تقدم بشأن الرهائن المحتجزين.

وقال زامير خلال جولة قام بها لتقييم الوضع داخل قطاع غزة إنه في حال لم تلحظ إسرائيل تقدما في إعادة الرهائن في الفترة المقبلة، سيتم توسيع العمليات العسكرية في غزة بشكل تصاعدي.

أتت تلك التطورات الميدانية، بعدما أفادت مصادر للعربية/الحدث بأن الجيش الإسرائيلي واصل قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة بشكل مكثف، فيما استهدفت الطائرات الحربية خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

كما طالب جميع سكان شمال القطاع المتواجدين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد بالإخلاء الفوري وذلك قبيل هجوم مرتقب.

وأعلن أنه سينفذ “هجوما قويا” يطال المنطقة التي يتم استخدامها لتنفيذ عمليات ضده، محملاً المسؤولية لحماس في ما يخص نزوح ومعاناة المدنيين، وفق الناطق باسمه أفيخاي أدرعي في منشور على “إكس”.

وفي وقت سابق أسفرت الغارات الإسرائيلية على القطاع عن 36 قتيلا على الأقل منذ فجر اليوم، من بينهم عائلة مكوّنة من ستة أفراد، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر استشفائية في القطاع الفلسطيني.

“معاناة كبيرة”

يذكر أن إسرائيل تواصل إغلاق المعابر مانعة دخول المساعدات الإنسانية منذ عدة أشهر، ما فاقم معاناة سكان القطاع وأدى إلى انتشار سوء التغذية.

في حين أكدت الأمم المتحدة مرارا خلال الفترة الماضية، أن الجوع يتمدد في القطاع المدمر، داعية إلى السماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وكانت إسرائيل استأنفت في 18 مارس الماضي الحرب، بعد انهيار اتفاق الهدنة الهش مع حماس، فيما لا تزال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء عاجزة على التوصل لاتفاق يخفف من معاناة الغزيين.

ومنذ العودة إلى الحرب، قُتل ما لا يقل عن 1928 شخصًا في غزة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 51305 منذ أكتوبر 202، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.