زعماء أوروبيون: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لا يمكن البت فيها بدون كييف

قال زعماء أوروبيون كبار أمس السبت إن “الطريق إلى السلام” في أوكرانيا لا يمكن أن يتقرر بدون كييف، وإن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف إطلاق النار أو الحد من الأعمال القتالية.

وأصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا مشتركا قالوا فيه “إنهم لا يزالون ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة”.

وأضافوا “خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات”.

وصدر البيان بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويعتزم ترامب لقاء بوتين بألاسكا في 15 أغسطس آب يوم الجمعة، ويقول إن الأطراف، بما فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي منفتح على عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي، لكن البيت الأبيض يخطط حاليا لعقد اجتماع ثنائي بناء على طلب بوتين. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولين روس وأوكرانيين للتعليق بشأن احتمالات عقد اجتماع ثلاثي.