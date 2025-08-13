زعماء أوكرانيا وأمريكا وأوروبا يناقشون مكان اجتماع متابعة بعد قمة ترامب وبوتين

ذكر مصدر مطلع لرويترز أن زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا ناقشوا، اليوم الأربعاء، أماكن محتملة لاجتماع متابعة بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد قمة ترامب وبوتين في ألاسكا هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن الأماكن المحتملة تشمل مدنا في أوروبا والشرق الأوسط.

وكان ترامب عبر في وقت سابق اليوم عن رغبته في عقد اجتماع ثان مع بوتين وزيلينسكي إذا سار اجتماعه الأول مع نظيره الروسي على نحو جيد.

وقال ترامب للصحفيين “إذا سار الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعا ثانيا قريبا… أود أن أفعل ذلك على الفور تقريبا وسنعقد اجتماعا ثانيا بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه”.