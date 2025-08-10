زعماء دول شمال أوروبا والبلطيق يؤكدون دعمهم أوكرانيا ويطالبون بإنهاء الحرب

أكد قادة ثماني دول من منطقة شمال أوروبا والبلطيق، اليوم الأحد، دعمهم أوكرانيا، وقالوا إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الضغط المستمر على روسيا لوقف حربها “غير المشروعة”.

وقال قادة الدنمرك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد في بيان “نؤكد مجددا على مبدأ عدم جواز تغيير الحدود الدولية بالقوة”.

وأضافوا أنهم سيواصلون دعم فرض قيود على روسيا والمشاركة في هذه الإجراءات العقابية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب منفتح على حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن الاستعدادات جارية فقط لعقد اجتماع ثنائي.