السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
زعماء ديمقراطيون بالكونغرس يطلبون مقابلة ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي

منذ ساعتين
علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

طلب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريس، اليوم السبت، عقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينتهي التمويل في 30 سبتمبر أيلول.

وقال الاثنان في رسالة “الديمقراطيون واضحون وثابتون في موقفهم. نحن مستعدون للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إنفاق بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يحسن حياة الأسر الأمريكية ويعالج أزمة الرعاية الصحية (تحت إدارة الجمهوريين)… ومع ذلك، لن ندعم مشروع قانون إنفاق قذر يمدد اعتداء الجمهوريين على (قطاع) الرعاية الصحية”.

    المصدر :
  • رويترز

