زعماء روسيا وتركيا قد يناقشون اتفاق حبوب البحر الأسود قريبا

قال مصدر مطلع لوكالة ريا نوفوستي، الاثنين، إن الزعماء الأتراك والروس قد يناقشون قريبا مبادرة تدعمها الأمم المتحدة تسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وقالت أوكرانيا إن من المتوقع إجراء مفاوضات أوسع نطاقا حول تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي سمحت بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية هذا الأسبوع.

ومن المقرر تجديد الاتفاقية في مارس آذار ولكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الاتفاق وطالبت برفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها الزراعية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن مصدرها قوله إن “مسألة اتفاق الحبوب والمقترحات في هذا الصدد هي دائما على أجندة الزعماء. لذلك، لا ينبغي استبعاد أن يتطرق الزعماء إلى هذا الموضوع خلال محادثات في المستقبل القريب”.

ولدى سؤاله عن موعد إجراء هذه المفاوضات ، قال المصدر إنه “ليس لديه بيانات دقيقة عن الموعد”.