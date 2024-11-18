الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعماء مجموعة العشرين يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في غزة ولبنان

19 - نوفمبر - 2024
زعماء مجموعة العشرين

زعماء مجموعة العشرين

A A A
طباعة المقال

أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بياناً مشتركا، يوم الاثنين، خلال قمتهم السنوية في البرازيل‭ ‬وأكدوا فيه على “توافقهم بشأن قضايا عديدة تتراوح من الصراعات الجيوسياسية وسياسة المناخ إلى التقنيات الجديدة والتوقعات الاقتصادية العالمية”.

وعبّروا عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالوضع الإنساني “الكارثي” في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وأكد البيان المشترك على “الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان”.

وقال الزعماء في البيان إنهم “متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة وفي لبنان”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن تركية
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
زاخاروفا: الغرب تخلى عن أوكرانيا عبر سماحه لها بضرب عمق روسيا
العلم المصري
بعثة صندوق النقد تختتم زيارة لمصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
أفيخاي أدرعي
الحرب على لبنان
صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎