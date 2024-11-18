زعماء مجموعة العشرين يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في غزة ولبنان

أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بياناً مشتركا، يوم الاثنين، خلال قمتهم السنوية في البرازيل‭ ‬وأكدوا فيه على “توافقهم بشأن قضايا عديدة تتراوح من الصراعات الجيوسياسية وسياسة المناخ إلى التقنيات الجديدة والتوقعات الاقتصادية العالمية”.

وعبّروا عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالوضع الإنساني “الكارثي” في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وأكد البيان المشترك على “الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان”.

وقال الزعماء في البيان إنهم “متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة وفي لبنان”.