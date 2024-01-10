زعيما الأردن ومصر: هناك حاجة لمزيد من الضغط لإنهاء "العدوان" الإسرائيلي على غزة

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام قمة عربية بالعقبة على ضرورة زيادة الضغوط لإنهاء “العدوان” الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين هناك.

وجاء في بيان أن الزعيمين، اللذين حضرا اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالا إنهما يرفضان أي خطط إسرائيلية لفصل مصير قطاع غزة الذي تديره حماس عن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مضيفين أن كلتيهما أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية.

فيما أفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأربعاء إن تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة يتطلب “وقفة حاسمة” من المجتمع الدولي للدفع من أجل وقف إطلاق النار.

التقى السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، حيث رفض الزعماء الثلاثة أيا مما قالوا إنها جهود أو مقترحات تهدف إلى “تصفية القضية الفلسطينية”.