الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: المجلس سيسارع لدعم إسرائيل عسكريا

منذ 19 دقيقة
تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الأحد 15-10-2023) إن المجلس سيعمل لجمع أكبر حزمة مساعدات لدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف شومر خلال زيارة إلى إسرائيل “سنعمل على إقرار هذه المساعدات من خلال مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، وأواضح زعماء إسرائيل لنا أنهم بحاجة إلى المساعدات العاجلة”.

وذكر أن طلبات إسرائيل تشمل صواريخ إضافية لمنظومتها للدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) التي تعمل بلا توقف لإسقاط صواريخ حماس المنطلقة من غزة، بالإضافة إلى ذخيرة لإصابة الأهداف الدقيقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير خارجية إيران: أيادي الجميع في المنطقة على الزناد.. وهذا ما كشفه لي نصر الله!
الألغام أودت بحياة الكثيرين من اليمنيين
أكثر من 10 آلاف مدني ضحية للألغام الحوثية في اليمن
أسواق الأسهم الخليجية
تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد التوترات في غزة

الأكثر قراءة

مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
"إسرائيل" تُعلّق على استهدافها لصحافيّين في جنوب لبنان