زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: المجلس سيسارع لدعم إسرائيل عسكريا

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الأحد 15-10-2023) إن المجلس سيعمل لجمع أكبر حزمة مساعدات لدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف شومر خلال زيارة إلى إسرائيل “سنعمل على إقرار هذه المساعدات من خلال مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، وأواضح زعماء إسرائيل لنا أنهم بحاجة إلى المساعدات العاجلة”.

وذكر أن طلبات إسرائيل تشمل صواريخ إضافية لمنظومتها للدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) التي تعمل بلا توقف لإسقاط صواريخ حماس المنطلقة من غزة، بالإضافة إلى ذخيرة لإصابة الأهداف الدقيقة.