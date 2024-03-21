زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي يرفض هذا الطلب لبنيامين نتنياهو!

رفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر يوم الأربعاء، طلب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.

وبحسب موقع بانشبول نيوز الإلكتروني، قال تشاك شومر إن هذه المحادثات ينبغي ألا تجري “بأسلوب حزبي”.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في المجلس الشيوخ تشاك شومر، في كلمة ألقها قبل أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، معتبرا أنه عقبة أمام السلام.

وكانت تعليقات شومر امتدادا لحالة من التوتر بين نتنياهو وبايدن، الذي سبق له أن أغلق الهاتف في مكالمة بينهما، قائلا لـ”بيبي” إن الحديث انتهى.

في السياق، قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لأعضاء جمهوريين بالمجلس (الأربعاء 20-3-2024) إن إسرائيل ستواصل مسعاها لإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وذلك بعد أن ألقى كلمة أمام حفل غداء.

وقال السناتور جيم ريش “سيفعل ما قال إنه سيفعله. سينهي ما يفعله”.

وتحدث الزعيم الإسرائيلي المحافظ إلى الجمهوريين عبر رابط فيديو بعد أسبوع تقريبا من إلقاء زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خطابا في مجلس الشيوخ انتقد فيه بشدة نتنياهو ووصفه بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وأبرز اجتماع اليوم الأربعاء طابع الاستقطاب الحزبي في سياسات واشنطن تجاه إسرائيل. ولطالما وقف نتنياهو في صف الجمهوريين الذين اتهموا شومر بالسعي إلى “الإطاحة” به.

وقال السناتور جون باراسو “طلبنا منه… تحديثا وحصلنا عليه فيما يتعلق بالحرب والإفراج عن الرهائن والجهود المبذولة لإلحاق الهزيمة بحماس. وأخبرناه أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها وقال إن هذا بالضبط ما يواصلون فعله”.