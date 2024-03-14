الخميس 4 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم الأغلبية في "الشيوخ الأمريكي": نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام!

منذ 38 دقيقة
تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الخميس 14-3-2024) إنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار” لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين “خطأ فادح” وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف: “أدعو جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين”.

واعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين”، وفق تعبيره.

وأكد شومر أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية
قوارب الموت.. منظمة خيرية تحذر من غرق 60 شخصاً قبالة سواحل ليبيا
سفينة بالبحر الأحمر
وكالة الطاقة الدولية: هجمات الحوثيين تسبب زيادة في شحنات النفط العائمة
ينس ستولتنبرغ
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ستولتنبرغ: ذخيرة أوكرانيا تنفد ودول حلف الأطلسي لا تبذل الجهد الكافي!

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
من هو صاحب أكبر جائزة في تاريخ "اللوتو" اللبناني؟