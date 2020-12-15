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زعيم الجمهوريين مهنئاً بايدن.. المجمع الانتخابي قال كلمته

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 9:44 مساءً
ميتش ماكونيل

ميتش ماكونيل

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اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، بفوز، جو بايدن، على، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن “المجمع الانتخابي قال كلمته، وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن”.

وماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته، هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس ترامب، الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

وأضاف أن الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة.

وتابع ماكونيل “أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في الـ20 من يناير المقبل”.

وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ.

وقال “أيضا بعيدا عن خلافاتنا، في إمكان جميع الأميركيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى”.

وبعد انتخابات الثالث من نوفمبر، دعم ماكونيل ترامب معتبرا أن من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء إلى خياراته القانونية، لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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