زعيم الحوثيين: أدخلنا "سلاح الغواصات" في عملياتنا

قال عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن الخميس إن الجماعة أدخلت “سلاح الغواصات” في هجماتها على السفن، فيما يقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون “العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد”.

هذا وقالت بيانات صادرة عن جماعة الحوثي في اليمن اطلعت عليها رويترز الخميس 22\2\2024 إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.

وصباح اليوم الخميس 22\2\2024، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية تنقلها.

ولفتت إلى أن “قواتنا حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين”، مشيرة إلر أن “قواتنا قامت أيضا بإسقاط مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس”.