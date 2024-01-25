زعيم الحوثيين: سنواصل عملياتنا حتى وصول الغذاء والدواء إلى سكان غزة

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن (الخميس 25-1-2024) في كلمة بثها التلفزيون إن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن اليمن سيواصل عملياته حتى وصول الغذاء والدواء إلى سكان القطاع.

وحذر من أن التصعيد الأمريكي والبريطاني مؤخرا ستكون له نتائج عكسية.

في السياق، قالت بريطانيا والولايات المتحدة، الخميس إنهما فرضتا عقوبات على أربعة من كبار المسؤولين الحوثيين لدورهم في دعم أو توجيه الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وفرض البلدان عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان “تهدد الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية وأطقمها من المدنيين… بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وحرية الملاحة مما يعرض الأمن والاستقرار والازدهار في العالم للخطر”.

وأضاف “الإجراء المشترك اليوم مع بريطانيا يوضح أننا نعمل بشكل جماعي للاستفادة من جميع السلطات في وقف هذه الهجمات”.

وذكرت بريطانيا أن الرجال الأربعة متورطون في أعمال “تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.

ويجمد الإجراء الأمريكي أي أصول يملكها المستهدفون في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية يوم الاثنين جولة جديدة من الضربات في اليمن استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية وأخرى للمراقبة تستخدمها الحركة المتحالفة مع إيران ضد أنشطة الشحن في البحر الأحمر.