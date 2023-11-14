زعيم الحوثيين في اليمن يتعهد بمواصلة الهجمات على إسرائيل

تعهد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي الثلاثاء بمواصلة الهجمات على إسرائيل، قائلا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال في كلمة بثها التلفزيون “عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.

أطلق الحوثيون في اليمن دفعة جديدة من الطائرات المسيرة ضد أهداف حساسة داخل إسرائيل الاثنين 6\11\2023، بحسب بيان لقواتهم المسلحة بثته قناة المسيرة التلفزيونية.

وقال البيان إن أهداف الطائرات المسيرة كانت “متنوعة وحساسة” وأدت إلى توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة لساعات.