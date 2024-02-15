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زعيم الحوثي: سنواصل الهجمات تضامناً مع الفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
عبد الملك الحوثي

عبد الملك الحوثي

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قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون الخميس إن الجماعة ستواصل هجماتها تضامنا مع الفلسطينيين “طالما العدوان الإسرائيلي مستمر… والعدو يمارس أبشع الجرائم”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كان عبد الملك الحوثي قد صرح إن الجماعة سوف تواصل “التصعيد أكثر فأكثر” إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر\تشرين الثاني، فيما تصفها بأنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

    المصدر :
  • رويترز

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