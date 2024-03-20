زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي: مستقبل إسرائيل قد ينتهي في هذه الحالة!

حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن مستقبل إسرائيل قد ينتهي ما لم تحظ بدعم أميركي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور الأميركي خشيته من أن تصبح إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو منبوذة عالميا حتى بالولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور تشاك شومر قوله إن نتنياهو يمكن أن يمنع إجراء انتخابات في إسرائيل حتى عام 2026.

وكان شومر قد دعا في خطاب قبل أيام إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، موجها انتقادات إلى نتنياهو، مما أثار غضب الأخير.

ويواجه نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة لا سيما من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أشاد الجمعة بـ”الخطاب الجيد” الذي ألقاه شومر ودعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

ودان نتنياهو في مقابلتين مع قناتي سي إن إن وفوكس نيوز الأحد هذه الدعوة، ورأى أن تصريحات تشومر أرفع شخصية يهودية في السلطة التشريعية الأميركية، “ليست في محلها على الإطلاق”، مؤكدا “لسنا جمهورية موز”.

وقال إن أعضاء “المجتمع الدولي” الذين يدعون إلى إجراء انتخابات “يفعلون ذلك لأنهم يعلمون بأن الانتخابات ستوقف الحرب وستشل البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل”.