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زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: الجمهوريون لا يملكون أساسا لدعوى قضائية

منذ 3 دقائق
تشاك شومر

تشاك شومر

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قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الثلاثاء، إن الجمهوريين لا يملكون حجة قانونية لرفع دعوى قضائية اعتراضا على إعلان وسائل إعلام فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأضاف شومر في حديث لصحفيين “يبدو أن هناك العديد من الجمهوريين يدعمون الرئيس في دعواه القضائية”، وأشار إلى أنه “لا توجد ولاية واحدة لا تحظى بفرق 597 صوتا، هناك العديد من الولايات التي تحظى بفرق بلغ عشرات الآلاف من الأصوات، الجمهوريون لا يملكون أساسا لدعوى قضائية”.

وقال شومر إن الجمهوريين يعيشون “اضطرابا سياسيا، وهذا لن يساعدهم في تأسيس دعوى أو النجاح بها في المحاكم”.

وانتقد الرئيس الأميركي النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام، مركزا على “تزوير” في الأصوات في بعض الولايات٫ بالأخص تلك التي اعتمدت على التصويت عبر البريد.

    المصدر :
  • رويترز

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