زعيم المجلس العسكري في غينيا يترشح للرئاسة

تقدم زعيم المجلس العسكري في غينيا مامادي دومبويا، اليوم الاثنين، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر كانون الأول، في خطوة قد تبقيه في السلطة لمدة خمس سنوات إضافية.

وكان دومبويا تعهد بعدم الترشح عندما استحوذ على السلطة في البلد الواقع في غرب أفريقيا في 2021. لكن الدستور الجديد الذي دفع به المجلس العسكري وتمت الموافقة عليه في استفتاء في سبتمبر أيلول فتح الباب أمام ترشحه.

وحل الدستور الجديد محل ترتيبات تم الاتفاق عليها بعد الانقلاب وكانت تمنع أعضاء المجلس العسكري من خوض الانتخابات.

ويشترط أن يكون المرشح للرئاسة مقيما في غينيا وأن يتراوح عمره بين 40 و80 عاما.

وهذا من شأنه أن يمنع اثنين من المرشحين الأقوياء المحتملين، الرئيس السابق ألفا كوندي (87 عاما) الذي يعيش في الخارج، ورئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو (73 عاما) المنفي بسبب مزاعم فساد ينفيها.

وقدم مرشحون آخرون، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق لانسانا كوياتي ووزير الخارجية السابق الحاج ماكالي كامارا، طلبات ترشحهم وسيكون بإمكانهم خوض السباق.

وغينيا موطن لأكبر احتياطيات من البوكسيت وأكبر رواسب خام الحديد غير المستغلة في العالم.