الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لم يتعلم شيئا منذ 7 أكتوبر

منذ 39 دقيقة
يائير لابيد

يائير لابيد

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قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لم يتعلم شيئا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا يمكن له الاستمرار في قيادة البلاد”.

وأضاف لابيد أن نتنياهو “يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية، فيما يُقتل جنودنا كل يوم وسط حرب مريرة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء قد صرح أمس الثلاثاء إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن “بدأوا يفقدون الدعم”.

وطالب بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير حكومته المتشددة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتنياهو رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة وقال في بيان إن غزة “لن تكون حماسستان ولا فتحستان” وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

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