السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم اليمين المتطرف في بريطانيا يعد بـ"ترحيل جماعي" للمهاجرين إذا وصل إلى السلطة

منذ 6 دقائق
نايجل فاراج

نايجل فاراج

A A A
طباعة المقال

كشف نايجل فاراج، المناضل السابق في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت عن خطط “ترحيل جماعي” للمهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة إذا شكل حزب الإصلاح الذي يتزعمه الحكومة المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة التايمز في عددها الصادر اليوم السبت، قال فاراج إنه سيسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويوقع اتفاقات مع أفغانستان وإريتريا وغيرهما من الدول الرئيسية التي يأتي منها المهاجرون غير الشرعيين لإعادتهم.

وأضاف فاراج “يمكننا أن نكون لطفاء مع الناس، ويمكننا أن نكون لطفاء مع الدول الأخرى، أو يمكننا أن نكون صارمين جدا مع الدول الأخرى … أعني أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أثبت هذه النقطة بطريقة شاملة تماما”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا من تعرض طالبي اللجوء للقتل أو التعذيب إذا ما تم إرسالهم إلى بلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، قال فاراج إنه قلق أكثر بشأن التهديد الذي يعتقد أن طالبي اللجوء يشكلونه على البريطانيين.

وأضاف “لا يمكنني أن أكون مسؤولا عن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. ولكن يمكنني أن أكون مسؤولا عن سلامة النساء والفتيات في شوارعنا”.

وشهدت بريطانيا احتجاجات محدودة متكررة في الأسابيع القليلة الماضية أمام الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، لأسباب منها مخاوف بشأن السلامة العامة بعد اتهام بعض المهاجرين بارتكاب اعتداءات جنسية.

وتظهر استطلاعات الرأي الأوسع نطاقا أن الهجرة واللجوء هما أكبر مبعث قلق للمواطنين، أكثر من الاقتصاد. وتصدر حزب الإصلاح، الذي فاز بخمسة مقاعد في الانتخابات العامة العام الماضي، أحدث استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت.

ووصل 37 ألف شخص، معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران وفيتنام وإريتريا، إلى بريطانيا في العام الماضي قادمين من فرنسا عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.

وقالت صحيفة التايمز إن فاراج يريد إنشاء مرافق احتجاز لنحو 24 ألف مهاجر في قواعد جوية بتكلفة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) وتسيير خمس رحلات ترحيل يوميا ليصل إجمالي المرحلين إلى مئات الآلاف.

(الدولار = 0.7395 جنيه إسترليني)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطفال فلسطينيون ينظرون إلى أواني الطعام المعدة من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 25 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
صحة غزة: المجتمع الدولي مطالب بتحرك عاجل لإنقاذ غزة من الموت جوعًا
مصرف قطر الإسلامي
مصرف قطر الإسلامي يوسع قاعدة مستثمريه عبر صفقة مشتركة دولية
من مشاهد الحرب في السودان - رويترز
اشتباكات السودان
اشتباكات عنيفة بالفاشر ر توقع عشرات الضحايا والتحذير من أزمة إنسانية وصحية حادة

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل